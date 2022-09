Explosief naast A27 tussen Utrecht en Hilversum: weg in beide richtingen kort afgesloten

Duo met 1800 blikjes gestolen Red Bull scheurt door Utrecht met acht politieau­to's achter zich aan

Met 1800 gestolen blikjes Red Bull in de kofferbak scheurden Asas T. (33) en Sanjay H. (36) met 100 kilometer per uur en acht politieauto’s op hun hielen kilometerslang dwars door Utrecht. Tijdens de dollemansrit ramt het duo een politieauto, mist een fietser op een haar na en rijdt over een gevallen scooter. ,,Het is nooit écht gevaarlijk geweest.’’

13 september