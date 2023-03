Explosieve stijging van aantal fietsendiefstallen in Utrecht: hierdoor komt het en hier kan je zélf op letten

Eén op de 37 gebouwen in de gemeente Utrecht staat leeg

De deuren zijn gesloten, de rolluiken omlaag... Wie een rondje door de buurt loopt, komt vast weleens een leegstaand gebouw tegen. In Utrecht was op 1 januari vorig jaar één op de 37 gebouwen niet in gebruik. Dat is een leegstand van 2,7 procent op de in totaal 168.910 gebouwen in de gemeente. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).