Explosieven in Doorn, een mislukte liquidatie in Utrecht en een drugsloods in Odijk: wat is het verband?

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:18 Koningin Máxima opent samen met patiënten het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie op de Uithof. In het centrum gaan onderzoek en zorg voor kinderen met kanker hand in hand. Er zijn 87 kamers waar kinderen en hun ouders kunnen verblijven. Het centrum werd vorige maand al in gebruik genomen. De opening start om 14.00 uur.