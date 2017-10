Expositie over dorpse leven van Utrechtse surrealist Moesman

Het dorpse leven van de Utrechtse surrealist Joop Moesman is een van de onderwerpen van een expositie over Tull en ‘t Waal, die zondag wordt geopend.

Moesman bracht de laatste jaren van zijn leven door in het Houtense dorp. De schilder overleed in 1988. Hij werd toen begraven in Schalkwijk. In mei van dit jaar werd hij herbegraven op de begraafplaats Soestbergen in Utrecht, samen met zijn laatste vrouw Els van Dijk.

Daar ging een stevige controverse aan vooraf. Houtenaar Jean Beaujean startte een petitie met als doel de beroemde, in Utrecht geboren kunstenaar in Schalkwijk te houden. Volgens hem was Moesman niet voor niets de stad ontvlucht en zou hij zich in zijn graf hebben omgedraaid als hij had geweten van de plannen.

Moesmans dochter Remke gaf echter de uiteindelijke toestemming voor de herbegrafenis. Volgens haar was haar vader ‘Utrechter in hart en nieren’ en is hij dat ook tot aan zijn dood gebleven.

Kunstklus

Van Moesmans jaren in Tull en 't Waal is bekend dat hij in ruil voor een klus, bijvoorbeeld in de tuin of voor pianoles, geregeld een kunstwerk maakte. Daarvan zijn er vele in Schalkwijk en Tull en ‘t Waal terug te vinden. In de tentoonstelling zijn daarvan voorbeelden te zien. Door middel van interviews en geschriften komt de surrealist zelf aan het woord. Een blikvanger is de litho Vooruitzicht uit 1973. Behalve reproducties van werken van Moesman zijn er ook voorbeelden te zien van Moesmans werk als illustrator en vormgever.

In de expositie over Tull en ‘t Waal wordt ook aandacht geschonken aan de veeteelt en fruitteelt in de polder en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Behalve foto’s en prenten zijn er allerlei voorwerpen te zien die met de fruitteelt te maken hebben.