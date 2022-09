Expositie over drie eeuwen gezondheidszorg in de Lekstad: ‘Een slok jenever en tanden op elkaar’

Wie zijn de personen naar wie in Culemborg de Heinsiusstraat en Dr. Hocksingel zijn genoemd. Wat deed Jan van Riebeeck nog meer behalve het ontdekken van Zuid-Afrika? Hoe ging een eeuw geleden een amputatie in zijn werk? Het is te zien tijdens de expositie Toen dokters nog doctores waren .

In Galerie Vierheemskinderen in Culemborg gaat het voor de eerste keer om het thema waar veel inwoners het pand van kennen: de gezondheidszorg. In de ruimtes waar haar man Ad 36 jaar zijn huisartspraktijk hield, belicht Alies Derwig-Wittenveen drie eeuwen gezondheidszorg in de Lekstad, van 1650 tot 1950.

Monumentendag komt eraan, hét moment waarop Alies Derwig de deuren van haar in hartje stad gelegen galerie opent en belangstellenden zich kunnen vergapen aan wat ze nú weer bijeen heeft geraapt. Sinds ze is gestopt met haar werk als medisch analist in de Barbarapolikliniek stort ze zich elke editie vol overgave op onderwerpen die zijn gelinkt aan het nationale monumententhema van dat jaar, waaraan ze vervolgens een eigen, lokale twist geeft.

Quote Wat ik allemaal niet gevonden heb, een hele geschiede­nis komt boven water Alies Derwig

In de afgelopen jaren zoomde ze in op Groen van Toen, Macht & Pracht, Kunst & Ambacht, Boeren, Burgers en Buitenlui, Plekken van Plezier en, vorig jaar, Kleermakers en Kledingindustrie in Culemborg. ,,Maar met het thema Duurzaamheid van dit jaar kon ik niks”, vertelt Derwig. ,,Als ik een expositie maak, moet ik er achter staan en het bovendien zelf kunnen doen. Gelukkig mag je ook een eigen thema bedenken, dat heb ik dus gedaan.’’

Knipsel na knipsel

Rieks Hoogenkamp, drijvende kracht achter culturele organisatie de Roos van Culemborg, zette haar op het spoor. ,,Hij had plannen voor een Heinsiusfestival. Nicolaas Heinsius was naast arts ook dichter en schrijver. Aan mij het verzoek om een expositie in te richten. Toen heb ik het breder getrokken, en ben in de gezondheidszorg van drie eeuwen gedoken.’’

Dat Heinsiusfestival kwam er uiteindelijk niet, maar Derwig zette door met haar expositie en besteedde, zoals bij haar gebruikelijk, weer vele dagen aan research. Ze had een hotline met het Regionaal Archief Rivierenland en de archieven van Utrecht en Amsterdam en doorzocht knipsel na knipsel in het digitale krantenarchief Delpher.

,,Wat ik allemaal niet gevonden heb, een hele geschiedenis komt boven water’’, glundert Derwig tijdens een rondleiding van de expositie-in-opbouw. Ze leidt langs platen over Heinsius, in 1695 de eerste arts hier. Een mooie stap, zeker nadat ’ie op zijn 21ste was veroordeeld voor moord. Ze staat stil bij Pieter Jas, begin 18de eeuw actief en tevens de oprichter van de Bond tegen Kwakzalverij.

En dan de beroemde Culemborger Jan van Riebeeck, die ooit als chirurgijn dienstdeed in de walvisvaart en later in wat nu Zuid-Afrika is het lancet verruilde voor de pen en de handel inging. Over dr. Wiegerman, die verderop in het Vierheemskinderenstraatje zijn praktijk had en een eeuw geleden model stond voor de boeken van Anton Coolen, waaronder Dorp aan de rivier. En dan nog dr. Coenraad van Diepenbroek, wiens vader Frans de laatste beul van Utrecht was.

Kist met de amputatiezaag

In de expositie gaat ze ook in op het ontstaan van de ziekenhuizen en behandelt ze de epidemieën waar ook Culemborg door werd getroffen. In een Polygoon-filmpje uit 1937 wordt de voormalige baker Hanne van Wijngaarden in het zonnetje gezet vanwege haar 100ste verjaardag. Ze bracht tot haar 80ste vele kleine Kuilenburgers ter wereld.

,,Deze moet ik nog vullen met appelsap’’, zegt ze opgewekt, terwijl ze een fles voor ochtendurine in de lucht houdt bij de vitrine ‘piskijkers’. Ronduit griezelig oogt de kist met de amputatiezaag, die de vermaarde dr. Hocke Hoogenboom nog maar een eeuw geleden in het onderbeen zette van een jonge molenaarszoon. ,,Dat ging nog zonder verdoving hè’’, zegt Derwig zonder blikken of blozen. ,,Een slok jenever en de tanden op elkaar.’’

In de galerie is een wandeling verkrijgbaar langs panden waar chirurgijns, heelmeesters en geneesheren waren gevestigd tussen 1650 en 1950.

De expositie aan Herenstraat 32 is van 10 sep t/m 30 okt, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur. Andere tijden op afspraak : 4heemsk5@kpnmail.nl. Tevens is in het gebouwtje De Acht Zaligheden in de tuin van het stadskantoor een kleine uitbreiding van de expositie te zien.

