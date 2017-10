Extra geld Zeist voor mensen in grote problemen

Het gaat dan vaak om personen of gezinnen waar meerdere soorten problemen tegelijk spelen, bijvoorbeeld schulden én een verslaving.

Om hen te helpen hebben burgemeester en wethouders 100.000 euro gereserveerd. Wethouder Sander Jansen:,,In algemene zin is de zorg in Zeist voor de meeste mensen goed geregeld. In sommige gevallen lukt het echter niet om met de standaard zorgaanbod de gevraagde oplossingen te bieden. Dit doorbraakbudget biedt daar een oplossing voor, doordat professionals dit geld snel en flexibel kunnen inzetten. We voorkomen daarmee dat problemen groter worden, en de kosten hoger. Hiermee willen we meer kunnen betekenen voor onze inwoners die in een lastige situatie verkeren.’’

De behoefte aan een dergelijk ‘doorbraakbudget’ kwam naar boven bij de bespreking van ingewikkelde hulpvragen van inwoners, aldus Jansen. ,,We hebben tientallen hulpvragen behandeld en het is regelmatig gelukt om tot een doorbraak te komen. In de praktijk bleek dat er vaak buiten de bureaucratie om snel geld nodig was om oplossingen te realiseren. Zodat de problemen niet nog veel erger zouden worden. Dat hebben we een aantal keren creatief kunnen oplossen, maar we willen dat nu beter regelen.’’