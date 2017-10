Extra handhavers voor dumpen afval bij ondergrondse containers

Tientallen Wijkenaren melden zich om mee te praten over auto’s op de Markt

16:04 Vijftig Wijkenaren hebben zich aangemeld om in twee bijeenkomsten een nieuwe inrichting van de Markt te helpen schetsen. De helft van hen is inwoner zonder direct belang, zoals de politiek graag ziet. Woensdag 25 oktober is de eerste bijeenkomst in café-restaurant De Gouden Leeuw.