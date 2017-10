Extra verdiepte rotondes Noordelijke Randweg Utrecht lijken verder weg dan ooit

De provincie Utrecht trekt voorlopig niet de portemonnee om twee extra verdiepte rotondes voor de nieuwe Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) mogelijk te maken. Dat laat gedeputeerde Jacqueline Verbeek - Nijhof (VVD) vanmiddag in een brief aan Provinciale Staten weten.

In plaats daarvan wil de provincie eerst samen met de gemeente en het Rijk verkennen of het mogelijk is de inpassing van de nieuwe weg binnen het bestaande budget van 180 miljoen euro te realiseren. Het uitgangspunt van de provincie bij deze zoektocht is dat de leefbaarheid niet achteruit gaat, ondanks de verwachte toename van het verkeer op de NRU.

Doorstroming

De NRU is al jaren een probleem in het Utrechtse wegennet. Het verkeer staat er dagelijks vast. De stad wil de weg vernieuwen om de doorstroming te verbeteren. Daarvoor hebben de provincie, gemeente en het Rijk samen 180 miljoen euro beschikbaar gesteld. Utrecht wil de nieuwe weg het liefst op alle drie de bestaande verkeerspleinen ondertunnelen, maar met het bestaande budget is er slechts geld voor de aanleg van één verdiept plein.

In juni besloot de gemeenteraad in Utrecht 19 miljoen euro extra te reserveren voor de NRU, in de hoop dat ook andere overheden (provincie en het rijk) zouden worden aangespoord om extra te investeren in de weg tussen de snelweg A27 en de Zuilense Ring. De gemeente geeft dit bedrag echter pas vrij wanneer duidelijk is dat de andere overheden ook daadwerkelijk bijdragen en duidelijk is hoe de leefbaarheid wordt verbeterd.

Kleinere bijdrage

Verbeek schrijft dat de provincie bereid is om samen met de gemeente en mogelijke andere partners te verkennen of de provincie budgetten kan vrijmaken, maar zij geeft aan dat dit zal gaan om een kleinere bijdrage dan de reservering die de gemeente heeft gedaan van 19 miljoen euro. De gedeputeerde schrijft ook dat er op dit moment geen bedrag van deze omvang vrij besteedbaar is.

In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord staat dat het kabinet aan de slag gaat met de NRU. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld het rijk eventueel extra wil investeren.