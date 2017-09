Facebookgroep brengt honderden Zeister moeders en oma's samen

De groep heeft in anderhalve maand tijd al meer dan 200 leden. „Ik ben begonnen op Facebook omdat moeders die voor het eerst iets met anderen willen ondernemen, een drempel over moeten”, vertelt Van Kolfschoten. „Op de kinderboerderij praat je wel met andere moeders, maar daar komt niets uit voort. Facebook is daarvoor ideaal. Je zegt: ik heb kinderen van die leeftijd. Iemand reageert daarop. En daar groeien speeldates uit. Het moet vrijblijvend zijn. Gewoon gezellig met elkaar afspreken, mét of zonder de kinderen.”

Hoge drempel

Volgens Van Kolfschoten was iets als dit er nog niet in de buurt. „Er zijn wel clubjes waar je je bij kunt aansluiten, maar dat is niet vrijblijvend. Daarbij moet je lid worden. Op school is er een vaste kliek van moeders die bij elkaar in de buurt wonen. In mijn vriendengroep is iedereen in een andere fase met de kinderen. Vroeger waren alle moeders thuis, dan had je de basis wel gelegd met andere moeders. Nu werkt iedereen. Hetzelfde geldt voor oma's: er zijn veel oma's die één of twee keer in de week op de kinderen passen, maar geen aansluiting hebben. De drempel is zo extreem hoog. Veel mensen durven niet te zeggen: ik zit het hele weekend eenzaam thuis omdat ik niet weet wat te doen.”