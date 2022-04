Failliet: nadat de broers er uit stapten, ging het bergafwaarts met deze bekende bloemenketen

OM: Ambtenaar kreeg in koffiehuis 5000 euro en toen was de schuld van een Utrechter plóts verdwenen...

Heeft een ambtenaar van de gemeente Utrecht steekpenningen aangenomen om de schulden van een cliënt - die hij via via leerde kennen bij een boottochtje - kwijt te schelden en hem verder te verrijken met tienduizenden euro’s? Om die vraag draait het in het strafproces tegen een voormalige incassomedewerker. ,,Ik ben nalatig geweest.’’

25 april