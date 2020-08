Faisal (19) en Aimane (23) waren bij de rellen in Kanaleneiland: 'Het was de kick, maar vooral ook onvrede’

Het was de kick, zeggen ze. Een verzetje in een troosteloze zomer waarin maar zo weinig gebeurt. Werk hebben ze niet. En nee, niet omdat ze het niet willen. Omdat het er niet is. De baantjes liggen al niet voor het oprapen, de coronacrisis verergerde dat. „Je zag jongens die een steen naar de politiebusjes gooiden, en elkaar een ‘boks’ gaven als het raak was. Bij sommigen stond vuur in hun ogen. Eén gast gooide zijn mobieltje, die had wel spijt achteraf. Wij gingen stuk. Hoewel de verleiding groot was, deden we niet mee.”