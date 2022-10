Faizel (25) heeft zijn eigen slagerij: ‘Grote stukken vlees uitbenen en schoonmaken, doe ik het liefste’

Leven van Joop (63) bestond uit werken en voetballen, tot hij zijn ‘poot’ brak: ‘Knip mijn veters maar door’

John Vink (63) is op de Thorbeckelaan voor de wedstrijd van DHSC tegen Kampong. John: ,,Een Utrechtse derby. Mijn leven heeft bestaan uit werken en voetballen. Het ging me vooral om de sfeer, de jongens met wie je voetbalde. Als jochie ben ik bij Velox begonnen. Ik was de enige van de familie, de rest zat op handbal.”

26 oktober