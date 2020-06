Familie Anne Faber: strafvermindering moordenaar Michael P. is ‘klap in het gezicht’

Actie om theater in Houten te redden: ‘Dit mogen we niet laten gebeuren’

16:08 Oud-wethouder Michiel van Liere (D66) in Houten is een actie gestart om het noodlijdende theater Aan de Slinger de helpende hand te bieden. In een open brief aan de Houtense samenleving doet hij een beroep op iedereen die kunst en cultuur een warm hart toedraagt, een donatie te doen aan het theater.