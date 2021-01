Familie en vrienden nemen afscheid van Simge (20), die omkwam op de A2: ‘Wij zijn gebroken en kunnen het nog steeds niet geloven’

Utrecht in... Geen vuurwerk, geen feestjes: jaarwisse­ling 1961 was voor veel mensen ook een saaie bedoening

14:00 Geen vuurwerk, geen feestjes: oud en nieuw wordt voor veel Utrechters een saaie bedoening. Tijdens de jaarwisseling in 1961 (en in 1962) bleven ook veel mensen thuis. Niet vanwege een virus, maar vanwege de regen (en kou). Alleen in de Boorstraat was gedonder.