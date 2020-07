Familie houdt openbaar afscheid voor Seb (11) in stadion van FC Utrecht: ‘Iedereen is welkom’

VIDEO Hoe heldhafti­ge keeper Jaimy Schaap (26) een ree van de verdrin­kings­dood redde in Houten

15:29 Klemvast! Het is voor IJsselmeervogels-keeper Jaimy Schaap de gewoonste zaak van de wereld als het om een bal gaat. Maar een ree is andere koek voor hem. Toch aarzelde hij geen seconde toen hij zag dat het dier in doodsnood verkeerde in een gracht in Houten. En het is niet voor het eerst dat hij heldhaftig optrad.