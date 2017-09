Familie in Hagestein verkoopt appels met zelfgemaakte fruitautomaat

Ze vertelt dat de markante houten kast met vijf vakken is gemaakt door een van de plukkers, Theo Steehouder. ,,We hebben zitten denken hoe we ervoor konden zorgen dat het geld niet zomaar weggehaald kon worden. Een potje neerzetten is dan toch wat riskant. Het neerzetten van een moderne fruitautomaat kost zo'n tienduizend euro en dat kunnen we niet betalen. Toen heeft Theo dit bedacht.''

Succes

Theo kon wel uit de voeten met het idee en fabriceerde deze witte fruitautomaat. Alleen een twee-euro-stuk kan erin. De gebruiksaanwijzing staat links opgeplakt: euro in een gevuld vak doen, op de knop drukken, klep openen en het fruit eruit halen ,,Het is zo'n succes,'' gaat Gerda enthousiast verder. ,,We zitten nu midden in de oogstpiek en als we aan het plukken zijn moeten we geregeld de automaat bijvullen omdat er vakken leeg zijn.''

Het is een dun appeljaar dit jaar, legt de Hagesteinse uit. Ongeveer dertig procent minder fruit komt er van de bomen dan andere jaren. Dat komt door de vrieskoude die er nog was in april. Hoeveel er dit jaar precies geplukt kan worden is daarom nog niet duidelijk maar voorlopig is er nog volop werk aan de winkel. De pluk vindt plaats op de acht hectare grond die het bedrijf groot is. Hiervan zijn vier hectares met perenbomen, voornamelijk de Conference, en vier hectares met appelbomen met vooral Elstar en Jonagold. In zes tot acht weken moet al het fruit geplukt zijn.