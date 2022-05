Familie van jaar geleden in Oostenrijk verdwenen Rida (20) uit Zeist weet het zeker: ‘Hij leeft nog’

Bijna een jaar na zijn verdwijning in Oostenrijk is de familie van Rida Zoundri uit Zeist nog volop naar hem op zoek. Zijn naasten zijn er van overtuigd dat de 19-jarige man nog in leven is en hopen dat iemand hem in het buitenland herkent.

Opeens dook afgelopen weken het bericht op in buitenlandse media: de vermiste Rida zou zijn gevonden in Oostenrijk. Niet ver van de plek waar hij voor het laatst contact had met zijn thuisfront: een zorgwekkend telefoontje met zijn moeder eind mei vorig jaar.

Zoektocht

Maar eigenlijk wist zijn familie al heel snel dat dit niet hun Rida kon zijn, vertelt zijn oom Hamid, die het woord voert voor de familie. Via contacten die de familie zelf heeft opgedaan tijdens hun zoektocht, werd hen snel duidelijk dat dit niet Rida kon zijn.

En dus gaat de zoektocht via onder meer privédetectives een jaar na zijn verdwijning onverminderd door. Volgens Hamid Zoundri is zijn neefje Rida mogelijk verward en verblijft hij op een onbekende plaats.

Leeft

Maar vast staat voor Hamid: ,,We weten zeker dat hij nog leeft.” Volgens de familie is het waarschijnlijk dat Rida momenteel ergens anders in Oostenrijk verblijft of in een aangrenzend land zoals Zwitserland of Duitsland. Ze willen daarom dat ook in omringende landen van Oostenrijk aandacht komt voor de vermissingszaak, zodat mensen ook daar Rida kunnen herkennen en hij eindelijk terug kan keren naar Zeist, na wat een korte wandelvakantie had moeten zijn.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de gevonden jongen Rida niet is en dat dat ook aan de familie te kennen is gegeven. Maar het zoeken vanuit de overheid is gestaakt. Wel zijn in Oostenrijk formeel gegevens van Rida bekend en is er contact als hij alsnog gevonden wordt.

