Familiefilm Superjuffie in première op Nederlands Filmfestival

Buurtbewo­ners snappen nog steeds niet wat verdachte van brand en moord bezielde

19:43 De meeste bewoners van de flat aan de Marshalllaan in Kanaleneiland zijn inmiddels teruggekeerd in hun woning, enkele dagen na de verwoestende brand en explosie. Maar veel buurtbewoners kunnen nog steeds niet hun gevoelens voor wat er is gebeurd onder woorden brengen. "Waarom heeft hij dit toch gedaan?"