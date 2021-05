Fans door het dolle, Feyenoord wordt alle slechts toegewenst en dan vertrekt FC Utrecht naar de Kuip

De opkomst is deze zondagmorgen groot. Wat wil je, zegt Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging. ,,Het is Pinksteren, iedereen is vrij en de mensen hebben een heel jaar binnen gezeten vanwege corona. En nu mogen ze.’’

Strijden op het veld

Er wordt gezongen en er is nog wat (deels verboden) vuurwerk opgesnord voor deze speciale gelegenheid. Gewacht wordt op de spelers die -met de verloren rechtszaak van vrijdag in het achterhoofd- het Europacupticket vandaag op het veld moeten verdienen. En zo hoort het ook zegt Den Hartog. ,,Kan ook zijn dat we verliezen, maar dan hebben we er in ieder geval voor gestreden.

Puur onrecht zoals de KNVB met zijn club is omgesprongen, nauwelijks uit te leggen. De demonstratie die supporters van FC Utrecht voor vandaag hadden aangekondigd in Rotterdam, gaat niet door. De supportersvereniging wilde met 250 man demonstreren omdat ze boos zijn dat de wedstrijd FC Utrecht - Feyenoord werd verzet.

Maar nu telt alleen het voetbal. ,,Moet je eens kijken wat er gebeurt als we winnen. Dan is het feest en maken we een lange neus naar Zeist. Dat zou heel mooi zijn.’’

Volledig scherm Supporters van FC Utrecht zwaaien de spelers uit bij stadion Galgenwaard. De bus gaat op weg naar de Kuip voor de finale van de playoffs voor het spelen van Europees voetbal. © Foto Ruud Voest

Door het dolle heen

Zover is het nog niet. De bussen staan klaar, spelers en coach komen naar buiten. De fans zijn door het dolle heen, het knalt en Feyenoord wordt alle slechts toegewenst. Aanvoerder Willem Janssen houdt ook nog even een fakkel vast, de spelers klappen, en dan is het instappen.

De bus vertrekt en terwijl de fans op de bus bonken gaat het heel langzaam naar de snelweg richting Rotterdam. Daar zal het moeten gebeuren. Clubeigenaar Frans van Seumeren en zijn vrouw Gonnie waren er overigens niet bij in de Galgenwaard en zijn ook nog niet onderweg. ,,Ja, we vonden het leuker om in de berm te gaan staan en daar naar ze te zwaaien.’’

Dat er veel supporters zijn spelers bij het stadion kwamen uitzwaaien, heeft hem niet verbaasd. ,,Deze wedstrijd leeft enorm. Die rechtszaak is verleden tijd, nu moeten de spelers het doen. In de Kuip wordt het definitieve oordeel geveld. Of ik in het stadion gewoon naast de KNVB-bobo's ga zitten? Ik ben te gast bij de mensen van Feyenoord dus daar zit ik. Dat is geen enkel probleem.’’ Zijn vrouw Gonnie: ,,En we juichen nog net zo hard hoor.’’

Goden verzoeken

Van Seumerens gevoel voorafgaand aan de wedstrijd is goed. ,,Maar dat zegt ook niet altijd alles. Ik zie wel dat onze spelers en het team er goed voor staan. Ze zullen ervoor gaan strijden en hopelijk winnen. Hoe we de overwinning gaan vieren? Als je het goed vindt, laat ik die vraag even aan me voorbij gaan. Dat is de goden verzoeken en dan gaat het juist mis.’’