Fans PSV en FC Utrecht zetten 'gevecht’ tijdens wedstrijd in Eindhoven voort met spandoeken en spreekkoren

René van der Kooij wil weten waar zijn plafond ligt: is tweededivi­si­o­nist Excelsior Maassluis de volgende stap?

Trainer René van der Kooij van derdedivisionist Hercules is mogelijk bezig aan zijn laatste seizoen op sportpark Voordorp. ,,Ik wil weten wat mijn plafond is en sta open voor andere clubs”, zegt de Maaslander die inmiddels op het lijstje is geplaatst van Excelsior Maassluis, uitkomend in de Jack’s League.

14 oktober