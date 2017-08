Fastfoodketen Taco Bell komt naar Utrecht

De fastfoodketen Taco Bell wil een filiaal openen in Utrecht. De Amerikaanse keten met Mexicaans eten heeft haar oog laten vallen op een pand aan Voor Clarenburg, naast FEBO en tegenover SubWay. Wanneer het restaurant zijn deuren opent, is nog onbekend. Taco Bell heeft nog geen vergunning voor een restaurant op die plek.

Woordvoerder Marije Bakker van Taco Bell laat aanvankelijk weten dat Taco Bell inderdaad een filiaal in Utrecht wil openen. Maar later meldt ze dat er plannen zijn voor uitbreiding in Nederland, maar dat in Utrecht nog niets concreet is.

Inkijk

Omwonenden zijn echter al maanden op de hoogte van de plannen en niet iedereen is even blij met de komst van de keten. Omdat Taco Bell ook op de tweede en derde etage van het pand wil gaan zitten, vrezen de overburen inkijk en veel avonddrukte. Een woordvoerder van tapijthandel Marc Janssen, de winkel die nu in het pand zit aan Voor Clarenburg, bevestigt dat zijn winkel eruit gaat zodra de vergunning voor Taco Bell rond is. Als Taco Bell de vergunning krijgt, wordt Voor Clarenburg een echte fastfoodstraat met FEBO, SubWay en Taco Bell.

Taco Bell is via haar website op zoek naar medewerkers in Utrecht. Het lijkt er echter op dat Taco Bell pas ruchtbaarheid aan haar komst wil geven als de zaak definitief rond is.

Quote We houden ervan om dingen net iets anders te doen Taco Bell

Taco Bell is ’s werelds grootste op Mexicaans eten geïnspireerde fastfoodrestaurant. De keten werd in 1962 opgericht door Glenn Bell (1923-2010), een marinier uit Californië. Inmiddels tellen de Verenigde Staten meer dan 6.500 Taco Bell-restaurants en Zuid-Amerika, Azië en Europa samen nog eens 300. Eindhoven had de primeur van de eerste Nederlandse vestiging. Over klandizie hoeft Taco Bell niet te klagen met 42 miljoen bezoekers per week. In Eindhoven stonden de liefhebbers van nacho’s, taco’s en andere Mexicaanse gerechten meteen rijen dik bij de officiële opening.

Volledig scherm Lange rij voor de Taco Bell in Eindhoven. © ED

26 filialen