Fatih (31) heeft spierziekte en zit al dágen opgesloten op vijfde etage door kapotte lift: ‘Ik kan geen kant op’

De temperatuur in zijn woning is inmiddels opgelopen tot 30 graden. Zaterdagochtend heeft een medewerker van woningcorporatie Bo-Ex, die eigenaar van het huis is, een mobiele airconditioner in zijn slaapkamer geïnstalleerd. ,,Maar veel helpt het niet, ik heb het hier hartstikke benauwd”, vertelt Fatih, als hij de deur opendoet. Vanwege de hitte in huis draagt hij alleen een korte broek.