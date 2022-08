Fatih (31) zat een week opgesloten in zijn huis vanwege kapotte lift: ‘Kan eindelijk weer naar buiten’

Een week zat de 31-jarige Fatih Simsek opgesloten in zijn huis op de vijfde etage van een appartementencomplex in Utrecht. Dinsdagavond werd de kapotte lift eindelijk gerepareerd en kon de Utrechter, die vanwege een spierziekte aan een rolstoel gebonden is, éindelijk weer naar buiten. ,,Ik ga even lekker ergens lunchen.”

Een week kon Fatih Simsek zijn woning aan de Jazzsingel in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn niet uit. Vorige week woensdag moest zijn onderbuurvrouw uit de lift worden bevrijd. Sindsdien stond de lift stil. Voor Fatih een groot probleem, want hij is afhankelijk van de lift om buiten te komen.

Vanwege zijn spierziekte, SMA type 3 (spinale musculaire atrofie red.), is de Utrechter gebonden aan een 150 kilo wegende rolstoel. Zijn onderburen kunnen via een gang op de vierde verdieping naar de lift in de naastgelegen portiek, maar voor Fatih is dat vanaf zijn woning op de vijfde etage niet mogelijk. ,,Ik kan geen kant op”, vertelde hij afgelopen weekend wanhopig.

‘Benauwd’

Het is niet de eerste keer dat hij opgesloten zat in zijn huis. Twee maanden geleden gebeurde hetzelfde met de lift. Door het warme weer was het deze week 30 graden in zijn huis. ,,Ik heb het hartstikke benauwd”, aldus Fatih.

Woningcorporatie Bo-Ex, eigenaar van het pand, bracht hem een mobiele airco en bood hem boodschappenhulp aan, maar kon verder weinig voor hem betekenen. ,,We hebben alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. De katrol van de lift staat vast. Die moet met een steiger worden vervangen”, liet een woordvoerder weten.

Dinsdagavond deed de lift het weer. ,,Ik ben meteen naar buiten gegaan. Ik ga zo even lekker ergens lunchen”, reageert Fatih op het goede nieuws. Wel gaat hij nog in gesprek met Bo-Ex over een compensatie.

Dat de lift twee keer in twee maanden tijd lange tijd stilstond, komt volgens Bo-Ex door ‘bewonersgedrag’. ,,De lift lijkt hard te zijn geraakt door een scootmobiel. Zoiets is in de toekomst lastig te voorkomen.”

