Hercules-FC Groningen in stadion Galgenwaard

De wedstrijd is om technische en veiligheidsredenen niet mogelijk op het eigen sportcomplex Voordorp, zo laat voetbalbestuurder Sydney Volten weten. Hercules heeft niet de lichtinstallatie die is vereist om een live-televisieregistratie mogelijk te maken op FOX Sports. Die zender gaat het duel om 18:30 live uitzenden. De wedstrijd vervroegen was in verband met het uitzendschema van FOX niet mogelijk.

De afgelopen week heeft Hercules druk overleg gevoerd met alle betrokken partijen om de wedstrijd in de Galgenwaard te spelen. Voor de club uit 1882 is de Galgenwaard een nostalgische locatie, want in de jaren 50 en 60 speelde Hercules zijn thuiswedstrijden, samen met DOS, ook in de Galgenwaard.