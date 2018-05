FC Utrecht denkt aan de toekomst: 'Ik kijk met veel vertrouwen naar volgend seizoen'

FC Utrecht sloot het seizoen zaterdag in mineur af, maar de club heeft intussen al grote stappen gezet in de voorbereiding op komend seizoen. De selectie ‘staat’ al, klinkt het binnen de bestuurskamers.

Brandende fakkels. Een constant applaus. Dan weer een lofzang voor de vertrekkende Yassin Ayoub. Het had er zaterdag – pakweg een halfuur na het verlies in de finale van de play-offs tegen Vitesse (3-2 en 1-2) – nauwelijks schijn van dat FC Utrecht even daarvoor Europees voetbal was misgelopen.

Vijfde plek

Een gebrek aan topsportmentaliteit, zegt een enkeling. Maar in Utrecht heerste vooral de trots na een overwegend goed seizoen, waarin de ploeg zich op een mooie vijfde plek wist te nestelen ondanks alle perikelen in de winter met het vertrek van trainer Erik ten Hag naar Ajax. Dat het seizoen niet werd bekroond met een Europees ticket, was jammer, maar niet onoverkomelijk.



Europees voetbal of niet, de club was allang bezig met de voorbereidingen voor het komende jaar. Waar de transferperikelen nu een beetje op gang komen, heeft FC Utrecht haar belangrijkste versterkingen al binnen. De club kon ook anticiperen op het vertrek van spelers: de overstap van Ayoub naar Feyenoord was in januari al bezegeld en nog tijdens de play-offs werd de transfer van topscorer Zakaria Labyad naar Ajax bekendgemaakt. Dat huurling Mateusz Klich terugkeert naar Leeds United was vanaf het begin al duidelijk.

Gehengel

En dus nog vóór dat het gehengel aan spelers écht gaat beginnen, versterkte de ploeg zich twee middenvelders die zich op eredivisieniveau al in meer of mindere mate bewezen hebben. Joris van Overeem (AZ) en Simon Gustafson (Feyenoord) werden langdurig vastgelegd en worden binnen de club als directe versterkingen voor het eerste elftal gezien.

Bovendien pikte FC Utrecht Leon Guwara op bij Werder Bremen, waarmee de dun bezette linksbackpositie een behoorlijke impuls krijgt. En daarmee staat meteen het geraamte voor het nieuwe jaar. ,,Het is fijn als je elftal snel intact is”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam daarover. ,,Ook voor spelers. Dat ze weten waar ze gaan spelen en hoe het eruitziet. Het is wederom gelukt om een elftal neer te zetten. In de winterstop zijn we begonnen met het geraamte door te verlengen met Rico Strieder, Ramon Leeuwin, Sean Klaiber en Gyrano Kerk. Daar is dit een gevolg op. Het elftal staat.”

Quote Zoals het nu staat, kijk ik met veel vertrouwen naar volgend seizoen Jordy Zuidam Naar verwachting wordt ook Jean-Christophe Bahebeck nog aan de selectie voor komend jaar toegevoegd. De huurling van Paris Saint-Germain maakte aan het begin van dit seizoen een goede indruk, maar raakte daarna zwaar geblesseerd en speelde sindsdien geen minuut meer. Zijn contract in Parijs loopt nog een jaar door, waardoor een nieuwe verhuurperiode geen ideale optie is voor die club. Maar dat FC Utrecht maar wat graag ook volgend seizoen over hem beschikt, is een feit.



Daarna lijkt FC Utrecht zich alleen nog te willen bewegen als buitenkansjes zich voordoen of als er spelers vertrekken. Voor bijvoorbeeld rechtsbacks Giovanni Troupée en Sean Klaiber is er serieuze interesse. Zuidam: ,,Het blijft een continu proces. Je moet altijd up-to-date blijven zodat je snel kunt schakelen. Maar zoals het nu staat, kijk ik met veel vertrouwen naar volgend seizoen.”