FC Utrecht haalt na rellen uit naar eigen aanhang: ‘Het is een absolute schande’

FC Utrecht is bepaald niet te spreken over het gedrag van een deel van het publiek na afloop van het thuisduel met SC Cambuur (0-0). Buiten het stadion liep het zaterdagavond behoorlijk uit de hand. Een 27-jarige Utrechter is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de ongeregeldheden.

,,FC Utrecht heeft vol afschuw kennisgenomen van het wangedrag van een aantal aanhangers van de club na afloop van de wedstrijd tegen SC Cambuur”, zo meldt een statement. ,,Onder meer op het Westplein bij het stadion werd daar eigen veiligheidspersoneel en de ME in onveiligheid gebracht.”

,,Een absolute schande, het gedrag van een aantal mensen na afloop van de wedstrijd”, zegt Algemeen Directeur Thijs van Es. ,,Ik noem het bewust geen supporters, want dit heeft in niets met support of onze club te maken. Veiligheidspersoneel en ME in onveiligheid brengen, terwijl zij er juist zijn om veiligheid voor eenieder in het stadion te waarborgen is echt schandalig.”

,,Deze eerste wedstrijd van het seizoen zou een feest moeten zijn, moeten voelen als thuiskomen. Het voelt nu als een valse start en dan druk ik me nog mild uit. We zijn geschokt en gaan samen optrekken met het Openbaar Ministerie om deze relschoppers, goed te zien op de beelden, hard te straffen.”

Grimmige sfeer

Al tijdens de wedstrijd ging het mis in het stadion. Tussen de supporters in het uitvak brak een vechtpartij uit. Na de wedstrijd zette de grimmige sfeer door, buiten het stadion. De ME moest worden ingezet om confrontatie tussen supporters te voorkomen, meldt de politie. De ME werd daarbij bekogeld met onder meer stenen.

Een beveiliger van FC Utrecht raakte gewond bij het supportersgeweld en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, meldt burgemeester Sharon Dijksma op Twitter. ,,Dit geweld moet stoppen. We zullen er alles aan doen de daders op te sporen en te bestraffen.”

De politie liet op zondagmiddag weten dat zij een 27-jarige Utrechter hebben aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid. Andere verdachten zijn nog niet in beeld. ,,Het onderzoek naar andere betrokken verdachten gaat uiteraard door. We nemen de zaak erg serieus en werken nauw samen met FC Utrecht. We zetten alles op alles om achter betrokken verdachten te komen’’, zegt een woordvoerder van de politie.

FC Utrecht laat weten dat de zaak gezien de ernst van de overtredingen en het feit dat het buiten het stadion was wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie en dat de club alle medewerking verleent.

Vitesse

Het is niet de eerste keer dat de clubleiding zich keihard uitlaat over gedrag van fans. In november vorig jaar ging het mis bij het duel Vitesse - FC Utrecht. Daar werd in het stadion met vuurwerk gegooid. ,,Wij vinden het schandalig dat er massaal vuurwerk gegooid is in de richting van het veld, daar waar mensen zaten en spelers stonden. Het mag duidelijk zijn dat dit in niets is waar FC Utrecht voor staat”, verklaarde Thijs van Es vorig jaar.

Toen het bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse in februari van dit jaar opnieuw uit de hand liep, pleitte Van Es voor een uitbreiding van bevoegdheden rondom het fouilleren. Op die manier moeten clubs een slag kunnen slaan tegen hooligans die naar stadions komen om vuurwerk te gooien.

Regelgeving staat intensiever fouilleren nu nog in de weg. In Nederland mag niet rond edele delen gefouilleerd worden. ,,Terwijl dat samen met materialen de plekken zijn waar supporters vuurwerk verstoppen. Daar zijn ze behoorlijk creatief in", zei Van Es in februari van dit jaar.

