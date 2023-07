FC Utrecht is honderden trouwe supporters rijker: zoveel seizoenkaarten zijn er al verkocht

Floris scoort tienduizen­den views op TikTok met zomerhit over Utrecht: ‘Allermooi­ste stad van het land’

Wat begon als een grap tijdens een biertje moet nu dé Utrechtse zomerhit worden. En filmmaker Floris Tils (26) is hard op weg om die status te bereiken, want ‘zijn’ nummer Welkom in Utrecht gaat door het dak op YouTube en TikTok. Zijn inspiratie haalde hij bij Amerikaanse wereldsterren Alicia Keys en Jay-Z. ,,Het nummer gaat als een lopend vuurtje door de stad nu.”