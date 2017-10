FC Utrecht neemt beschermheilige Sint Maarten op in huisstijl

Mee met Sint Maarten Parade

Tijdens de komende Sint Maarten Parade op 4 november loopt voor het eerst een team van FC Utrecht Old Stars mee, samen met een groep bewoners uit een zorgcentrum. In de hal van Stadion Galgenwaard hangt bovendien een paneel met daarop de afbeelding van de Romeinse soldaat te paard die zijn mantel deelt met een bedelaar.

Nieuw evenement

De Sint Maarten-viering zelf breidt zich uit naar Leidsche Rijn. Op vrijdag 3 november is er een groot evenement op het Berlijnplein: het Vuur van Sint Maarten. „Het wordt een ontmoetingsfeest”, zegt organisator Paul Feld. Alle lichtsculpturen die de volgende dag meedoen aan de parade in de binnenstad, worden daar opgesteld.

Hieronder bevinden zich ook honderden zelfgemaakte, verlichte ‘kostuumsculpturen’ van brugklassers van het Leidsche Rijn College en het Amadeus Lyceum. Verder is er muziek, wordt het gerestaureerde Paard van Sint Maarten onthuld en wordt een Italiaans kunstproject in de vorm van een Romeins schip op wielen in gebruik genomen. Feld verwacht zo’n 400 tot 500 bezoekers.„Het Vuur van Sint Maarten moet een vast onderdeel worden van de Sint Maarten-viering. Het toont de verbinding van de oude en de nieuwe stad en versterkt het verhaal van Sint Maarten.”

Aan het programma van de Sint Maarten-viering, dat duurt van 3 t/m 12 november, doen meer podia, instellingen en verenigingen mee. Aan de uitgebreidere Sint Maarten Parade die 4 november om 18.00 uur vertrekt vanaf het Domplein, doen ten minste zestig organisaties mee. Er worden zeker 6.000 deelnemers en kijkers verwacht. In TivoliVredenburg is op 5 november een bijzonder muziekprogramma: Waarheen leidt de weg?, een Utrechts Requiem met zes bijzondere levensverhalen. Voor het eerst is er ook een groot programma in het Utrechts Archief met workshops. Meer informatie op www.sintmaartenutrecht.nl