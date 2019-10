FC Utrecht onderuit in oefenwedstrijd tegen Almere City

Van wieg tot graf Elly was ‘directeur niet-school­se zaken’ op De Torenuil in IJssel­stein

16:00 In de rubriek Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Elly Wargerink (1960- 2019). Als 'juf' Elly van basisschool De Torenuil in IJsselstein een kamp of feest organiseerde, liep alles op rolletjes. Met dank aan een gedetailleerd draaiboek.