FC Utrecht past thuisshirt aan na kritiek fans: geen groot wit sponsorvlak meer

U-OV: ‘Stakings­be­reid­heid onder Utrechtse chauffeurs is laag’

11:06 Vandaag wordt er in sommige delen van het land opnieuw gestaakt, maar onder buschauffeurs in Utrecht is de stakingsbereidheid laag, zegt vervoersbedrijf U-OV. Daardoor is het bedrijf in staat een aantal bus- en tramlijnen alsnog te laten rijden.