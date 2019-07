FC Utrecht verliest in België in aanloop naar Europa League-duel

In het besloten en geheime duel in Antwerpen werden de contouren zichtbaar van het elftal dat John van den Brom straks tegen HŠK Zrinjski Mostar wil gebruiken. Enkele potentiële basisspelers als Jean-Christophe Bahebeck, Adrián Dalmau, Joris van Overeem en Issah Abass zijn grote vraagtekens of afwezig als donderdag het seizoen officieel begint met de heenwedstrijd tegen de Bosniërs en dus moet Van den Brom toewerken naar een basiselftal voor in de Europa League.

Het zou zomaar kunnen dat die elf vanavond aan de aftrap stonden in Antwerpen, met als meest verrassende naam de spits Justin Lonwijk (19). De van Jong PSV overgenomen middenvelder krijgt zijn kans in de punt omdat dus Bahebeck, Dalmau, Abass en Simon Makienok nog ontbreken. Hij liet in de voorbereiding, die hij afsloot als topscorer met acht goals, een goede indruk achter. Ook vanavond was Lonwijk in de eerste fase de meest opvallende speler. Wist de Antwerpse goalie eerst nog tweemaal redding te brengen, na een kwartier zette hij FC Utrecht op 0-1 na een fraaie aanval over Sean Klaiber en Václav Černý.

Even leek FC Utrecht los, want tien minuten later was de aanval waaruit de 0-2 viel net zo fraai. Met Klaiber als aangever en met Sander van de Streek die achter zijn standbeen voor 0-2 zorgde. FC Utrecht kon niet doordrukken en zag Geoffrey Hairemans nog voor rust met een uitstekende volley de aansluitingstreffer maken. Lior Refaelov zorgde vlak na de pauze voor 2-2. Vlak voor tijd schoot Simen Junklerod de thuisploeg zelfs naar de winst, in een wedstrijd waarin FC Utrecht in veel fases de betere was en die beide kanten op had gekund. En dus is het hooguit een kleine domper voor de club in aanloop naar het moment dat het écht moet gebeuren, donderdag in Galgenwaard tegen Zrinjski Mostar.