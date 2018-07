Dapper FC Utrecht verliest maar nipt van Red Bull Salzburg

Waar het verblijf van FC Utrecht in het pittoreske Mühldorf wat afgelegen, on-Oostenrijks oogt, was de speellocatie vandaag dat allesbehalve. In de buurt van Salzburg, met overal Alpentoppen om je heen, een brandende zon én een serieuze tegenstander.



Red Bull Salzburg staat algemeen bekend als een energieke voetbalmachine, maar FC Utrecht wist die behoorlijk in toom te houden. Al benaderde trainer Marco Rose de wedstrijd ook als een oefenwedstrijd. Maar hij weet ook: het begin van de competitie nadert al voor Red Bull Salzburg. Des te knapper was het dat FC Utrecht zo lang ogenschijnlijk eenvoudig standhield tegen de Oostenrijkers.



Niet dat FC Utrecht zelf veel creëerde, zeker niet. Maar ook Red Bull kreeg niet kans na kans. In de eerste helft was Dominik Szoboszlai dichtbij met een van richting veranderd schot dat uiteen spatte op de lat. Ook in de tweede helft veranderde dat beeld niet. Totdat na een uur Red Bull het complete team wisselde en ook Utrecht meer en meer spelers ging vervangen. Daardoor raakte de ploeg de controle kwijt en kon Red Bull via Dabbur de wedstrijd alsnog naar zich toetrekken. Hij schoof een voorzet koel achter Nick Marsman, die verder verdienstelijk keepte.



Het is de eerste nederlaag van FC Utrecht in het voorseizoen, na drie overwinningen op DHSC (9-1), DESTO (14-0) en Ross County (2-0). Maandag wordt de laatste oefenwedstrijd in Oostenrijk gespeeld tegen het Russische Arsenal Tula.