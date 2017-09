FC Utrecht heeft zich versterkt met e-sporter Danny Hazebroek. De 21-jarige Culemborger komt over van Excelsior. Hij is de eerste e-divisie-speler die een transfer maakt.

Hazebroek gaat bij FC Utrecht als pro gamer aan de slag en komt uit in de e-divisie en op toernooien in binnen- en buitenland. E-sporter Lode de Boo blijft eveneens aan de club verbonden. Hij zal zich vooral richten op het genereren van publiciteit rondom de activiteiten van Hazebroek.

Enorme eer

Hazebroek noemt het een enorme eer dat hij als eerste e-speler een transfer maakt. ,,Nee, voor mij is geen transfersom betaald'', lacht hij. ,,FC Utrecht gaat deze competitie serieus aanpakken en wil de top van Nederland halen. Daar krijg ik een rol in.''

Afgelopen seizoen was Hazebroek namens Excelsior actief in de e-divisie en kwam hij uit op FIFA-toernooien in Nederland. Met zijn skills maakte hij dermate indruk op FC Utrecht, dat de club uit de Domstad hem losweekte bij Excelsior. Hij is morgen te zien op de FIFA 18 Xperience in de centrale hal van het Centraal Station van Utrecht.

Focus

Hazebroek heeft zijn studie op het mbo op een lager pitje gezet. ,,Ik ga me vol inzetten voor de e-competitie. Daar ligt mijn focus. We willen graag steeds meer mensen trekken en uiteindelijk ook meer toeschouwers naar het stadion. Dat is één van de doelen. Daarnaast ben ik bij veel evenementen van FC Utrecht.''