FC Utrecht werkt aan film over jubileumjaar en droomt stiekem van Netflix-serie

Vreeswij­kers zien dijkver­ster­king zonder vrees tegemoet

3 september Terwijl aan de overkant in Vianen al volop gewerkt wordt aan versterking van de Lekdijk, staat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden in de startblokken om de Noordkant aan te pakken. Dat steekt het meest nauw in Vreeswijk, waar monumentale huizen zowat in de dijk staan. De Vreeswijkers zien het met een mengeling van vertrouwen en argwaan tegemoet.