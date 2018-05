Feest in TivoliVredenburg over cowboys en indianen is niet strafbaar

Kan fanfare na brand nog optreden bij dodenher­den­king Houten?

12:53 Het is onzeker of het fanfarekorps van muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Houten vanavond kan spelen bij de dodenherdenking op het Plein in het Oude Dorp in Houten. Kostuums en de grotere instrumenten van Kunst Na Arbeid liggen opgeslagen in het Sociaal Cultureel Centrum De Grund in Houten. Vannacht woedde daar brand, waardoor er flinke schade aan de binnenkant is ontstaan.