Feest vol 'Jim-tonics' in Driebergen voor Voice-winnaar

Alle bezoekers van het Wapen van Rijsenburg in Driebergen zijn aan de ‘Jim-Tonic’, een speciale variant op de gin-tonic, één zonder en één met alcohol. Reden: plaatsgenoot Jim van der Zee strijdt live tijdens de finale van The Voice of Holland voor uiteraard de eerste prijs. Bedrijfsleider Ron Grillet steekt zijn armen in de lucht. Hij heeft er in geloofd en was er aan het begin van de avond al van overtuigd: Jim zou winnen. „Natuurlijk probeer ik hem nog te boeken. Vanavond was een feestje. Als er vijf man waren gekomen, was het ook prima geweest, maar liever dit”, zegt hij lachend en tevreden. De kennismaking zeven jaar geleden met Jim maakte voor de horeca-ondernemer meteen een onuitwisbare indruk. Hij zocht iemand die klassieke muziek beheerste. En daar stond Jim met zijn gitaar en witte handschoenen. En hij kreeg het publiek stil. Sindsdien hebben ze contact gehouden en speelt Jim ook regelmatig in het Wapen van Rijsenburg. Als Jim straks wint, is het nog maar de vraag of hij hem nog kan betalen, grapt Grillet. Maar dat zal allemaal wel loslopen, stelt hij vol vertrouwen.

Siddering van genot

Dan komt Jim voor het eerst echt in beeld. Coach Anouk interviewt hem in een camperbusje. De ellebogen gaan op tafel en iedereen kruipt wat dichter tegen de televisie aan. Het geluid gaat harder en collectief gaat er een siddering van genot door de zaal. Iedereen zit op het puntje van de stoel als hij Vincent van Don McLean zingt. Waylon kan alleen maar zeggen dat hij elke plaat die Jim gaat uitbrengen, zal kopen.



Sophie en Isa - beide elf jaar oud - zeggen zelf de grootste fans van Jim in Driebergen te zijn. Persoonlijk hebben ze hem nog niet ontmoet in het dorp, maar uiteraard hopen ze de winnaar van The Voice of Holland wel te ontmoeten, want dat is iets wat vast staat: Jim gaat winnen. Als de uitslag bekend gaat worden gemaakt, is Isa op van de zenuwen. Ze duimt en duimt en duimt. Als dan het verlossende woord valt, juichen ze kort en pakken dan hun jas. Naar huis, want het is al laat. Maar wel tevreden naar huis.”



De hele woensdagmiddag hebben de meiden besteed aan het maken van een speciaal T-shirt met uiteraard veel glitter. Op de voorkant staat heel groot Jim en op de achterkant 'Voice of Driebergen'. „Dat wordt straks Voice of Holland”, verzekert Isa. „Hij kan echt zo ontzettend goed zingen. Het kan niet anders dan dat hij gaat winnen.” En die mening delen ook veel kijkers op Twitter, Waylon gaf daar al een voorschotje voor. Ron Grillet kan het daar alleen maar mee eens zijn. Jim straalt volgens hem niet alleen de rust van een rasartiest uit, maar onderscheidt zich ook met een waanzinnig mooie stem.