Feestelijke sfeer na WK-stunt Marokko slaat compleet om: ME veegt de Kanaalstraat leeg, 2 agenten gewond

UPDATEWat in Utrecht begon als een groots volksfeest is in korte tijd compleet omgeslagen. Nadat jongeren de Marokkaanse WK-stunt op Portugal met zwaar vuurwerk begonnen te vieren, veegde de Mobiele Eenheid in mum van tijd de Kanaalstraat leeg. De menigte rende daarna alle kanten op. Vier personen zijn opgepakt, twee agenten raakten gewond.

Onder andere in de Kanaalstraat gingen supporters van Marokko de straat op. Het Marokkaanse team nam het aan het einde van de middag op tegen Portugal, in de kwartfinale van het WK in Qatar. Na de 1-0 winst barstte het feest in de stad los. Nog nooit kwam een Afrikaans land zo ver in het wereldkampioenschap.

Het aanvankelijke volksfeest in de Kanaalstraat sloeg rond half acht volledig om toen jongeren zwaar vuurwerk gooiden, vernielingen aanrichten en zich agressief gedroegen richting de politie. Daarop kwam de ME in actie.

Een grote groep agenten en paarden veegde de Kanaalstraat ter hoogte van het Moskeeplein helemaal leeg. Het leidde tot een grote chaos verderop in de straat. Mensen rennen alle kanten op. Er wordt onder meer met dranghekken gegooid. Jongeren gooiden vuurwerk en bakstenen naar de politie. Twee agenten raken gewond, de toedracht daarvan is onduidelijk.

Volgens een fotograaf ter plaatse lijkt de ME rond half 10 ‘s avonds vertrokken en nemen de groepjes relschoppers iets af. Wel klinkt er nog zwaar vuurwerk. De confrontatie met de politie lijkt voorbij. Vier personen zijn opgepakt, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volledig scherm De ME veegde de Kanaalstraat leeg na afloop van de WK-stunt van Marokko op Portugal © AD

Volledig scherm Groot feest in de Kanaalstraat in Utrecht na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal © AD

Net na de wedstrijd was de sfeer in Lombok juist heel vrolijk en uitgelaten. Er werd gezongen, gedanst en getoeterd. In eerste instantie waren opvallend veel families met kinderen op de been, maar die gingen in de loop van de avond naar huis.

Ook elders in het land gingen zaterdagavond Marokkaanse fans de straat op. Zo was er traditioneel feest bij rotonde De Stier in Amersfoort.

Volledig scherm Groot feest in de Kanaalstraat in Utrecht na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal © AD

Voorbereid

Burgemeester Dijksma gaf eerder deze week al aan voorbereid te zijn op de wedstrijd van vandaag. Eerder deze week vierden Marokko-fans ook feest op de Kanaalstraat. Na de winst op Spanje dinsdagavond sloeg de sfeer om en moest de ME ingrijpen om de orde te handhaven. Dijksma noemde de gebeurtenissen ‘ontzettend zuur’ en het gedrag van de groep tegenover agenten, die werden bekogeld met vuurwerk, flessen fietsen, ‘onacceptabel’.

Gemeente en politie hebben zich ook dit keer voorbereid en moskeeën, theehuiseigenaren en jongerenwerkers werken samen, gaf Dijksma al aan. ,,We zijn op alle scenario’s voorbereid.”

Zie onderstaand alle tweets van onze verslaggever ter plaatse.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

