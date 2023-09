Feitje: dit is waarom het in sommige Utrechtse wijken warmer is

rechtszaak Na een serie brandjes zijn buurtbewo­ners doodsbang, maar dan ontmaskert de politie de brandstich­ter

De Utrechtse wijk Nieuw Engeland wordt in de winter van 2022 geteisterd door brandjes. Vaak vatten ondergrondse containers vlam, maar in twee gevallen ook deuren van woonhuizen. De buurt is bang en alert. De verbazing is dan ook groot als de politie de brandstichter ontmaskert. ,,Ik was óók bang.’’