Femke (1) uitgezet naar Australië ondanks vader met losse handjes

De petitie 'Baby Femke moet in Nederland blijven' is dinsdag al bijna 10.000 keer getekend. Het is niet helder aan wie de oproep gericht is. Met de deadline van zaterdag 4 november in zicht is het eerder een wanhoopskreet. ,,Iedereen is stomverbaasd’’, zegt De Gelder. ,,Hoe kun je een moeder met een kind van 15 maanden, allebei Nederlands staatsburger, op een vliegtuig zetten zonder iets? Ik heb hier een baan gevonden, een huis, mijn familie en vrienden die me steunen. Femke heeft haar leven hier. Daar heb ik niets, alleen een ex waar ik doodsbang voor ben. Ik hoop dat er iemand is die hier serieus naar kijkt en zegt: Dit kan toch niet.’’