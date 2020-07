Ferrari met nieuwwaarde van 230.000 euro gaat in vlammen op bij Breukelen

Bijenhotel in Houten, waar 200 uur aan gewerkt is, al na één dag vernield

21:21 Zo’n tweehonderd uur is eraan gewerkt en donderdag werd het eindelijk geplaatst, maar inmiddels is er weinig meer van over. Het door deelnemers van burgerinitiatief De KrachtFabriek gebouwde bijenhotel in Park Schoneveld in Houten ging vrijdagnacht in vlammen op.