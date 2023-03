Ferry (32) is blind en roept ov-stakers op: ‘Staak niet tijdens verkiezingen, dit is een recht’

Van 440.000 tot 1.000.000 euro: dit zijn de prijzen voor een huis in de Cartesius­drie­hoek

De eerste woningen in de wijk Cartesius in Utrecht gaan in de voorverkoop. Wie hier een koopwoning wil bemachtigen mag de portemonnee trekken: de prijzen lopen op van 440.000 tot 1.000.000 euro. ,,Voorheen gingen deze woningen als warme broodjes over de toonbank, nu is dat nog maar de vraag.’’