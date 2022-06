Festival in kersenboomgaard van Wim en Annie in 't Goy: deze artiesten traden er al voor hun doorbraak op

Zouden er echt paarden zijn die er bezwaar tegen maken dat zij tot ‘spelobject’ worden gedegra­deerd?

Zou de gemeente een paardenfluisteraar in dienst hebben? Een man of vrouw die de velden in Utrecht en ommelanden afgaat om de hengsten, merries en veulens aldaar empathisch over hun welzijn te bevragen? ,,Voor ik ga nog één vraag, jongens: wat vinden jullie eigenlijk van de drafsport? Degradeert dat jullie, nobele dieren, tot spelobjecten?”

23 juni