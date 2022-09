Festival Kleurrijk Uit in Wijk toch niet afgeblazen in Wijk bij Duurstede

Burgemeester Iris Meerts: ,,De tijdelijke opvang van 86 asielzoekers is geen reden het festival te annuleren. Waar nodig treffen we extra maatregelen om de evenementen in goede banen te leiden.’’

Sinds de komst van asielzoekers, die worden opgevangen in een sporthal op sportpark Mariënhoeve, is het enkele dagen onrustig in Wijk bij Duurstede. Maandagavond werden drie asielzoekers wegens winkeldiefstal en inbraak in een caravan opgepakt door de politie. Na een screening door de Veiligheidregio Utrecht, politie en het COA verlieten daarna nog elf asielzoekers de opvanghal. Waardoor er nu nog 86 worden opgevangen in Wijk.