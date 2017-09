Festival Oude Muziek uitgeroepen tot beste van Europa

Festivaldirecteur Xavier Vandamme nam de hoge onderscheiding vanavond in ontvangst tijdens een feestelijke ceremonie in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Vandamme reageert verheugd op de onderscheiding. „Deze internationale prijs is een enorme opsteker. Dit is een hele mooie award. Er zijn zo’n 10.000 festivals in Europa, in Nederland zo’n 1.000. Binnen al die festivals hebben wij, samen met vijf andere festivals, deze prijs gekregen.”

„Het Festival Oude Muziek verkent de grensvlakken tussen muziek, erfgoed, geschiedenis en creatie. Met de prijs positioneert het Festival Oude Muziek zich als wereldleider van de muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. Het is geweldig dat die positie officieel erkend wordt in de vorm van deze prijs”, vervolgt de festivaldirecteur, die hoopt dat ‘Utrecht en Nederland trotser worden op het festival dat ze in huis hebben.’

Publieksfestival

„Het Festival Oude Muziek is ook een echt publieksfestival: in acht jaar tijd is het bezoekersaantal verdubbeld tot de 71.000 liefhebbers die we in de afgelopen editie ontvingen. Maar die omvang betekent niet dat het onpersoonlijk wordt. De menselijke maat staat voorop. We willen een festival zijn van ontmoeting, aandacht en poëzie.”

Bijzonder voor de Vlaming Vandamme is dat de prijsuitreiking plaatsvindt op de plek waar hij jarenlang gewerkt heeft. Voordat hij in 2009 directeur werd in Utrecht, werkte hij bij een kunstencentrum in het Paleis voor Schone Kunsten. „Dat zorgt voor extra glans.”