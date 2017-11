Fiets- en voetpontjes hebben het druk

Recreatiebedrijf Uiterwaarde - dat in totaal tien pontjes exploiteert - is zelf ook verbaasd over de gebruikersaantallen. Want eind juli/begin augustus was het zomerweer ver te zoeken en ook september was lang niet zo fraai als in de afgelopen twee jaar. ,,Maar mei en juni waren prachtig; met heel zonnige weekenden. In die periode draaiden de pontjes geweldig en deze twee maanden hebben de matige zomer ruimschoots gecompenseerd", aldus Uiterwaardedirecteur Alex Kwakernaak. ,,Verder hadden we enkele vaardagen extra - van 110 vorig jaar naar 127 dit jaar - en kenden we gelukkig geen enkele tegenvaller met het materieel; de boten konden zonder pech of problemen varen."