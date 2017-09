'Fietsaccu die huis van Bashar verwoestte was niet in originele staat'

De fiets van het merk Hollandia is een model van zo’n vijf of zes jaar oud. Abden kocht de fiets via Marktplaats. ,,Vermoedelijk heeft de vorige eigenaar zelf reparaties aan de accu uitgevoerd, waardoor de accu nu is ontploft’’, laat Niels Kuiper van Hollandia weten.



De ontplofte accu heeft een stroom van telefoontjes van ongeruste klanten opgeleverd. Klanten die pas enkele maanden een e-bike van Hollandia in hun bezit hadden, vragen zich bezorgd af of hun accu wel veilig is. ,,Consumenten van e-bikes hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. De accu’s van nu voldoen aan strenge eisen’’, stelt Kuiper hen gerust.