Fietsen in het drukke Utrecht? Best lastig voor Oekraïners als Liliia (44): ‘Was eerste keer echt bang’

Nee, in haar woonplaats Charkov in Oekraïne fietste Beloliptseva vrijwel nooit. ,,Mensen fietsen in Oekraïne meer voor hun plezier. Niet naar werk of school, dat doe je met de auto of bus”, vertelt de Oekraïense, die samen met haar dochter Nikol (6) en moeder Nina (65) sinds maart wordt opgevangen in hotel De Blend in Utrecht. Dus stond ze nogal te kijken toen ze in Utrecht aankwam. Want: álles gaat hier op de fiets, en het tempo ligt hoog.