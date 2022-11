Fietsenchaos op mooiste plein van Utrecht doet verdriet, maar oplossing blijft voorlopig uit

Weer 900 plekken erbij en toch wordt de fietschaos op straat niet kleiner; Allali weet waarom dat zo is

Druk is het nog niet, deze zaterdagochtend. Maar Allali weet zeker dat het niet lang zal duren voordat de mensen ‘zijn’ parkeergarage ontdekken. ,,Want deze plek is gewoon goed. Vlakbij winkels en midden in de stad. Je fiets staat droog, hij staat veilig en de eerste dag is ook nog eens gratis. Waarom zou je hem hier níet neerzetten?’’

17 oktober