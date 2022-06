Fietser geschopt en van zijn fiets getrokken op Jutfaseweg in Utrecht

Brug in A12 bij Utrecht onder het mes: 1,5 jaar verkeers­hin­der door operatie van 44 miljoen euro

Voor het eerst in vijftig jaar krijgt de Galecopperbrug bij Utrecht nieuwe staalkabels. De hinder voor verkeer op de A12 is vanaf maandag groot. Maar de megaklus is noodzakelijk en geeft de drukke verkeersader toekomstperspectief.

13 juni