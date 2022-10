Fietser raakt gewond bij aanrijding in De Meern: auto zit vast in de berm

Aanslag op huis in Utrecht, vijf kogelgaten in slaapkamer­raam: ‘Dit is geen beste buurt’

Vijf kogelgaten, omringd door een met tape afgeplakt vierkant. Het zijn de stille getuigen van de beschieting van een woning, vannacht aan de Montfoortlaan in de Utrechtse wijk Hoograven. Volgens buurtbewoners woont in het huis een gezin met meerdere volwassen kinderen en is het beschoten raam dat van een slaapkamer.

